Internationale Kritik : Hagia Sophia öffnet nach Umwandlung in Moschee für Gebet

Istanbul Kirche, Moschee, dann Museum und nun wieder Moschee - die Hagia Sophia ist eines der beliebtesten Bauwerke Istanbuls. Nachdem das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert hat, findet hier heute erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt.

Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet dort an diesem Freitag erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen.