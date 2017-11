später lesen Opposition schmiedet Allianz Honduranischer Präsident Hernández strebt zweite Amtszeit an FOTO: Rodrigo Abd FOTO: Rodrigo Abd Teilen

Honduras' Präsident Juan Orlando Hernández will sich am Sonntag für eine zweite Amtszeit wiederwählen lassen. Bislang war die Wiederwahl des Staatschefs in dem mittelamerikanischen Land ausgeschlossen. dpa