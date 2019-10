Nach drei Anhörungen : Hongkong lässt Aktivist Wong nicht bei Kommunalwahl antreten

Hongkong Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong darf bei der bevorstehenden Kommunalwahl nicht antreten. Der 22-jährige Anführer der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion wurde nicht als Kandidat bei der Wahl am 24. November zugelassen.

Er tritt für die „Selbstbestimmung“ Hongkongs ein, heißt es in einer Entscheidung der Behörden. Der Ausschluss des Mitbegründers der oppositionellen Demosisto-Partei dürfte die angespannte Atmosphäre in der seit Monaten von Protesten heimgesuchten asiatischen Metropole neu aufheizen.

Das zuständige Gremium wollte ihm das aber nicht glauben, sondern unterstellte ihm, diese Aussage nur „als Kompromiss und nicht aus ehrlicher Absicht“ gemacht zu haben. Wong wolle die Öffentlichkeit nur in die Irre führen. Seine Nominierung wurde damit abgelehnt. In einer Reaktion auf Twitter kritisierte Wong die Entscheidung: „Sie zeigt, wie Peking die Wahlen durch politische Zensur und Vorauswahl manipuliert.“

Der Aktivist gilt seit der „Regenschirmbewegung“ 2014 als das Gesicht der demokratischen Kräfte in Hongkong. Mit ihrer Forderung nach freien Wahlen hatten Demonstranten damals wochenlang Teile der asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole lahmgelegt. Die Bewegung gewann in diesem Sommer mit der Kontroverse über ein inzwischen zurückgezogenes Gesetz für Auslieferungen an China wieder an Fahrt. Seit fünf Monaten demonstrieren Hongkonger jedes Wochenende gegen ihre Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung, weil sie um ihre Freiheiten fürchten.

Ein Treffen von Wong mit Außenminister Heiko Maas am Rande einer Veranstaltung im September in Berlin hatte zu heftiger Verärgerung in Peking und einer spürbaren Abkühlung der deutsch-chinesischen Beziehungen geführt. In einem Bericht der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wurde Wong am Dienstag auch als „Führer einer politischen Gruppierung, die Hongkongs Unabhängigkeit befürwortet“, beschrieben.