Jimmy Lai : Hongkonger Verleger will nach Freilassung weiterkämpfen

Hongkonger Verleger will nach Freilassung weiterkämpfen

Hongkong Mehr als 40 Stunden saß er in Polizeigewahrsam. Aber stoppen lassen will sich der bekannte Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai damit nicht.

Medien in Hongkong hätten es zunehmend schwer, „aber wir sollten unsere Arbeit fortsetzen“, sagte Lai am Mittwoch vor Mitarbeitern seiner Zeitung „Apple Daily“, die seine Rückkehr bejubelten.

Nach mehr als 40 Stunden Polizeigewahrsam war Lai in der Nacht zum Mittwoch gegen Kaution wieder freigelassen worden. Auch mehrere andere Aktivisten kamen gegen Kaution frei.

Lai, dem unter anderem die pro-demokratische Zeitung „Apple Daily“ gehört, war gemeinsam mit Mitstreitern am Montag bei einem großen Polizeieinsatz festgenommen worden. Dem 71-Jährigen wurden geheime Absprachen mit Kräften im Ausland, Betrug und andere Verstöße zur Last gelegt. Im vergangenen Jahr hatte Lai mehrfach zur Teilnahme an Protestmärschen gegen Peking aufgerufen. Hunderttausende Menschen waren auf den Straßen.