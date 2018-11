später lesen Angriff auf Pilger Hunderte Ägypter trauern um Opfer des Anschlags auf Kopten FOTO: Amr Nabil FOTO: Amr Nabil Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Anschlag auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten haben am Samstag Hunderte Menschen an der Trauerfreier und Beerdigung der Opfer teilgenommen. dpa