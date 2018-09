später lesen Regionalwahlen Hunderte Demonstranten am Wahltag in Russland festgenommen FOTO: Alexander Zemlianichenko FOTO: Alexander Zemlianichenko Teilen

In Russland sind bei landesweiten Protesten anlässlich der Regionalwahlen laut Beobachtern mehr als 800 Menschen festgenommen worden. Allein in der Metropole St. Petersburg seien mehr als 350 Menschen in Gewahrsam genommen worden, teilte das Bürgerrechtsportal OVD-Info am Sonntagabend mit. dpa