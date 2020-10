Nach Brand in Moria : Hunderte Flüchtlinge werden aus Lesbos zum Festland gebracht

Athen/Lesbos Nach der vollständigen Zerstörung des Registrierlagers von Moria können nun weitere Migranten die Insel Lesbos verlassen. Einem Bericht zufolge haben sie Asyl in Griechenland erhalten.

Es seien anerkannte Flüchtlinge, die Asyl in Griechenland bekommen haben, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Montagmorgen. Bereits vergangene Woche waren 934 Menschen mit Schutzrecht zum griechischen Festland aus den Camps auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos gebracht worden. In einem provisorischen Zeltlager auf Lesbos leben zurzeit weniger als 8000 Menschen, schätzten örtliche Medien am Montag.