Seine abfällige Bemerkung über Haiti, El Salvador und afrikanische Staaten hat US-Präsident Donald Trump viel Kritik eingebracht. Nun rudert er erneut zurück und betont, nicht rassistisch zu sein.





"Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die Sie jemals interviewt haben. Das kann ich ihnen sagen." Das sagte Trump am Sonntag zu einem Reporter, als er zu einem Abendessen in einem Golfclub in Florida erschien. Begleitet wurde er dabei vom republikanischen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. "Ich bin kein Rassist", sagte Trump.





Hintergrund ist ein Kommentar des US-Präsidenten, in dem er die Staaten als "Drecksloch-Länder" ("shithole countries") bezeichnet haben soll. Die Wörter sollen am Donnerstag während einer Debatte über einen von republikanischen und demokratischen Senatoren erarbeiteten Gesetzentwurf gefallen sein, wie drei Personen mit Kenntnissen über das Treffen erklärten. Trump lehnte demnach einen Vorstoß der Politiker ab, mit dem sich bestehende Regelungen für Einwanderer aus Afrika und Haiti geändert hätten.





Trump erklärte, er habe die Äußerung nicht gemacht. Er ging jedoch nicht ins Detail, welche Wörter er benutzt habe. Er fragte die Reporter, ob sie gesehen hätten, was mehrere Senatoren, die ebenfalls im Raum gewesen sein sollten, über seine Kommentare gesagt hätten. "Dass sie nicht gemacht wurden", beantwortete Trump seine Frage selbst.





Damit verwies er auf eine Stellungnahme der Senatoren David Perdue und Tom Cotton am Freitag, in der die Politiker erklärten, sie erinnerten sich nicht, dass der Präsident die Worte gesagt habe. Berichte darüber, dass Trump den vulgären Ausdruck benutzt habe, seien "widerliche Fehleinschätzungen", sagte Perdue am Sonntag.





Die Senatoren Dick Durbin und Lindsey Graham hätten das falsch verstanden, so Perdue. "Ich sage Ihnen, dass er dieses Wort nicht benutzt hat", erklärte Perdue in einem Interview mit dem TV-Sender ABC. Auch Cotton sagte, er habe nicht gehört, dass Trump das Wort benutzt habe.

(felt)