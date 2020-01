Amtsenthebungsverfahren : Impeachment: Senatoren setzen Befragungen fort

Washington Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die US-Senatoren ihre Befragungen fortgesetzt. Am Freitag dürfte eine Abstimmung folgen, ob neue Zeugen und Beweise zugelassen werden.

Für die Fragen an die Anklagevertreter des Repräsentantenhauses und Trumps Verteidiger waren den zweiten Tag in Folge acht Stunden vorgesehen. Die Fragen müssen schriftlich gestellt werden und über den Obersten Richter John Roberts gehen, der dem Verfahren vorsitzt. Sie sollen dann jeweils in höchstens fünf Minuten beantwortet werden.

Der Senat nimmt beim Impeachment-Verfahren die Rolle eines Gerichts ein. Nach der Befragung dürften die Senatoren am Freitag darüber abstimmen, ob in dem Verfahren neue Zeugen und Beweise zugelassen werden sollen. Die Demokraten sehen sich durch neue Vorwürfe in der Ukraine-Affäre gegen Trump in ihrer Forderung nach neuen Zeugen bestärkt und wollen unter anderem Trumps geschassten Nationalen Sicherheitsberater John Bolton befragen.