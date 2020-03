„Erste Coronavirus-Diktatur“ : In Zeiten von Corona krankt auch Israels Demokratie

In Zeiten von Corona krankt auch Israels Demokratie

Eine junge Frau Anfang der Woche während eines Protests gegen Ministerpräsident Netanjahu in Jerusalem. Foto: Sebastian Scheiner/AP/dpa.

Tel Aviv Anfang März hat Israel zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Doch die Corona-Krise verschärft auch die Sorge um die demokratischen Grundsätze im Land. Regierungspolitiker stellen das Höchste Gericht in Frage.

Der israelische Historiker und Autor Yuval Noah Harari ist in Deutschland vor allem für seine durchdachten Erklärungen der Weltgeschichte bekannt. Sein Buch „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ hielt sich wochenlang in den Bestsellerlisten. Vergangene Woche allerdings platzte ihm offensichtlich virtuell der Kragen: „Die erste Coronavirus-Diktatur“, schimpfte er auf Twitter. „In Israel werden Notdekrete von jemandem erlassen, der kein Mandat vom Volk hat.“ Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die Wahlen verloren.

Israel befindet sich seit Tagen in einer politischen Extremsituation - verschärft durch die weltweite Corona-Krise. Bereits Ende 2018 zerbrach die rechts-religiöse Regierung unter Netanjahu. Seither hat Israel drei Parlamentswahlen erlebt, die vorerst letzte am 2. März. Doch die politische Pattsituation zwischen dem Parteienblock um Netanjahu und dem Mitte-Links-Lager um seinen Herausforderer Benny Gantz (Blau-Weiß) hielt an.