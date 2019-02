Der INF-Abrüstungsvertrag steht vor dem Aus – bis Samstag haben die USA Russland Zeit gegeben, seine neuen Waffen aus dem Verkehr zu ziehen. Damit aber ist nicht zu rechnen. Moskaus neue nukleare Raketen bedrohen jede Stadt in Europa. Von Markus Grabitz

Am Samstag läuft die Frist ab. Wenige Tage später dürften die USA einen Abrüstungsvertrag mit Russland kündigen, der als Eckstein der europäischen Sicherheitsarchitektur gilt. Die Rede ist vom Vertrag für die Beseitigung nuklearer Mittelstreckenraketen, den Moskau und Washington 1987, also noch zu Zeiten des Kalten Krieges, unterzeichnet haben. Mit dem Vertrag haben sich die beiden Supermächte verpflichtet, keine neuen landgestützten Marschflugkörper mit mittleren Reichweiten, also zwischen 500 und 5500 Kilometern, zu stationieren.

Die Kündigung des INF-Vertrags kommt nicht überraschend. Seit fünf Jahren wirft die US-Regierung Moskau vor, vertragsbrüchig zu sein. Stein des Anstoßes ist ein neuer Marschflugkörper, der in Nato-Kreisen unter dem Code SSC8 firmiert. Die Waffengattung, deren Entwicklung die Russen nach Überzeugung der USA 2008 begonnen haben, sei 2018 erstmals stationiert worden.

Die US-Aufklärung geht davon aus, dass die Waffen eine Reichweite von 2500 Kilometern haben und damit jede Hauptstadt in Europa treffen können. US-Außenminister Mike Pompeo hatte beim Nato-Ministertreffen im Dezember in Brüssel bereits erklärt, dass Moskau den INF-Vertrag breche. Die USA hatten auf Wunsch der Alliierten Russland noch einmal eine 60-Tages-Frist gegeben, um wieder vertragskonform zu werden. „Vertragskonform“ würde bedeuten, dass Moskau die Waffensysteme zerstört.

Russland hat zunächst über Jahre die Existenz der Waffen geleugnet, räumt sie inzwischen jedoch ein. Vergangene Woche haben russische Militärs Journalisten und Fachleuten die Hülle der umstrittenen Waffe gezeigt. Moskau behauptet aber, dass die Reichweiten mit 498 Kilometern geringer seien und damit der Vertrag nicht verletzt werde. Moskau wirft Washington im Gegenzug vor, seinerseits nach dem INF-Vertrag verbotene landgestützte Raketen in Osteuropa aufgebaut zu haben.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte diese Gegenvorwürfe vergangene Woche ein Ablenkungsmanöver. Die USA verletzten nicht den Vertrag. „Rüstungskontrolle wird nicht funktionieren, wenn sie nur von einer Seite respektiert wird.“ Stoltenberg kritisierte die von Moskau entwickelten Waffen: „Sie sind schwer zu entdecken, sie sind mobil, sie können nuklear bestückt werden, sie können jede Stadt in Europa erreichen.“ Es habe in den letzten Jahren über 30 Treffen auf höchster diplomatischer Ebene gegeben, bei denen die Beschwerden deutlich gemacht worden seien. Alle Nato-Mitglieder teilen die Vorwürfe der USA und unterstützen das Vorgehen beim INF-Vertrag. Nach der Ankündigung aus Washington, den Vertrag zu kündigen, ist mit einer Erklärung des Nordatlantikrats zu rechnen, in der sich die Bündnispartner mit dem Schritt solidarisieren.

Stoltenberg machte deutlich, dass selbst nach einer Aufkündigung des INF-Pakts durch die USA der Abrüstungsvertrag noch nicht komplett gescheitert sei. Er laufe erst sechs Monate nach der Kündigung aus. „Russland hat immer noch die Gelegenheit, wieder auf den Boden des Vertrages zurückzukehren. Und wir fordern Russland auf, diese Gelegenheit zu nutzen.“

Doch in Nato-Kreisen glaubt niemand an das Einlenken durch Moskau. Experten gehen davon aus, dass Moskau auch deswegen die Verpflichtungen durch den Vertrag abschütteln will, weil seit 1987 in Asien mit Nordkorea, Indien, Pakistan und China viele Länder nukleare Mittelstreckenraketen angeschafft haben. Russland wolle gleichziehen.

Wenn der INF-Vertrag ausgelaufen ist, ist der Weg frei für die Entwicklung und Stationierung bodengestützter Marschflugkörper mittlerer Reichweite in Europa. Wie in Brüssel zu hören ist, haben die USA aber erklärt, dass sie keine offensive Strategie verfolgen. Die USA verfügen nicht über entsprechende Boden-Boden-Systeme, die sie nach Europa verlagern könnten. Das Ende des Vertrags würde die Forschung an und Tests von neuen Waffensystemen erlauben. Stoltenberg sagte, dass die Nato reagieren müsse: „Wir müssen sicherstellen, dass die Nato weiter glaubwürdig und effektiv Abschreckung und Verteidigung bietet.“ Er fügte aber hinzu: „Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, keinen neuen Rüstungswettlauf.“ Was die Nato mache, werde maßvoll sein: „Wir machen nicht das Gleiche wie Russland.“