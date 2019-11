Nach Exil für Evo Morales : Interimspräsidentin Añez will Bolivien befrieden

La Paz Nach Tagen der Ungewissheit hat Bolivien wieder eine Staatschefin - zumindest vorübergehend. Interimspräsidentin Añez will Neuwahlen ausrufen und das Land befrieden. Sie steht vor einer Mammutaufgabe.

Mit einer Bibel in der Hand zog sie am Dienstagabend (Ortszeit) gemeinsam mit Unterstützern zum früheren Regierungsgebäude Palacio Quemado und erklärte: „Wir wollen in Demokratie, Freiheit und Frieden leben.“ Danach kam Añez mit den Spitzen der Streitkräfte und der Polizei zusammen, die der Interimspräsidentin ihre Gefolgschaft zusicherten. „Ich muss meine Pflicht gegenüber diesem Land erfüllen. Ich will ihm Frieden bringen und Wahlen ausrufen“, sagte Añez. „Das Land will einen legitimen Präsidenten - dafür ist Blut vergossen worden.“