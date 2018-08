später lesen Rede von Präsident Ruhani Iran bleibt trotz US-Sanktionen im Atomabkommen FOTO: Vahid Salemi FOTO: Vahid Salemi Teilen

Der Iran will nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani trotz der US-Sanktionen am Atomabkommen festhalten. „Wir werden trotz der Sanktionen der Welt zeigen, das wir unser Wort halten und uns an internationale Verträge halten“, sagte Ruhani dem staatlichen Fernsehsender IRIB. dpa