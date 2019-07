Brief nach Brüssel : Iran informiert EU über Teilausstieg aus Atomdeal

Brief nach Brüssel

Ein Techniker arbeitet in einer Uran-Aufbereitungsanlage in Isfahan. Foto: Vahid Salemi/AP.

Teheran Der Iran hat die EU schriftlich über seine Entscheidung für eine höhere Urananreicherung informiert.

Medienangaben zufolge teilte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif in einem Schreiben an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit, dass der Iran sich nicht mehr an die im Wiener Atomabkommen festgelegte Obergrenze von 3,67 Prozent halten werde.