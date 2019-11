Forderung nach Sanktionen : Iran-Streit: Bundesregierung widerspricht Trumps Berater

Berlin Die Haltung der Bundesregierung gegenüber Iran trifft beim Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten auf Unverständnis. Laut O'Brien sollte Deutschland dem amerikanischen Vorbild folgen. Berlin reagiert.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte in Berlin, Deutschland teile Washingtons Ansatz des maximalen Drucks nicht und arbeite stattdessen am Erhalt des Abkommens mit Teheran. „Das ist unser Ansatz, und daran hat sich jetzt auch in den letzten Tagen nichts geändert.“