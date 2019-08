Westjordanland : Israel erlaubt US-Abgeordneter Einreise - die verzichtet

Tel Aviv Nach einem Einreiseverbot für die muslimischen US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar lässt Israel Tlaib für einen Besuch ihrer Familie in das besetzte Westjordanland.

Tlaib allerdings will das Angebot nicht annehmen: „Ich habe entschieden, dass ein Besuch bei meiner Großmutter unter diesen repressiven Bedingungen allem widerspricht, an was ich glaube - dem Kampf gegen Rassismus, Unterdrückung und Ungerechtigkeit“, schrieb Tlaib auf Twitter. Ihre Großmutter wolle nicht, dass sie zum Schweigen gebracht und wie eine Kriminelle behandelt werde. „Es würde etwas in mir zerstören.“