Zustimmung und Kritik : Israel und Emirate intensivieren Kontakte

Frauen gehen an den Flaggen von Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der Friedensbrücke in Netanya vorbei. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Tel Aviv/Kairo Nach der überraschenden Verkündung ihres historischen Abkommens unternehmen Israel und die Emirate rasch praktische Schritte. Eine Telefonverbindung besteht bereits. Für den diplomatischen Schritt nach vorn gibt es aber nicht nur Lob.

Nach der angekündigten Normalisierung ihrer Beziehungen steuern Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate in schnellen Schritten auf einen regelmäßigen diplomatischen Kontakt zu.

Die Emirate schalteten am Sonntag bislang blockierte direkte Telefonverbindungen nach Israel frei. Das historische diplomatische Abkommen löste weltweit gleichzeitig Zustimmung und Kritik aus. Die Europäische Union begrüßte die Vereinbarung, der Iran drohte dagegen mit Konsequenzen. In den Palästinensergebieten kam es am Wochenende zu Demonstrationen gegen die Annäherung.