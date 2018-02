später lesen Einsatz gegen iranische Ziele Israelischer Jet an Grenze zu Syrien abgestürzt FOTO: Abir Sultan FOTO: Abir Sultan Teilen

Twittern

Teilen



Ein israelisches Militärflugzeug ist an der Grenze zum benachbarten Bürgerkriegsland Syrien abgestürzt. Einer der zwei Piloten sei schwer verletzt worden, als sich die beiden mit dem Schleudersitz gerettet hätten, teilte ein Armeesprecher in Tel Aviv am Morgen mit. dpa