In Quarantäne : Israels Gesundheitsminister an Coronavirus erkrankt

Israels Gesundheitsminister an Coronavirus erkrankt

In Quarantäne

Tel Aviv Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat gerade erst die Quarantäne verlassen. Nun ist auch sein Gesundheitsminister Jakov Litzman positiv getestet worden.

Israels Gesundheitsminister Jakov Litzman und seine Frau sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, die beiden würden sich daher in Quarantäne begeben.

„Der Minister Litzman und seine Frau fühlen sich gut und werden angemessen behandelt“, hieß es in der Mitteilung. Der 71-jährige Litzman werde sein Amt weiter aus der Isolation ausfüllen. Regierungschef Benjamin Netanjahu sei informiert.

Das israelische Fernsehen berichtete, angesichts von Litzmans Diagnose müsse sich Netanjahu vermutlich wieder in Quarantäne begeben. Er hatte gerade erst am Mittwoch eine Selbstisolation beendet, nachdem eine seiner Mitarbeiterinnen am Coronavirus erkrankt war. Netanjahus Tests fielen jedoch negativ aus.