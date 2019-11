Islamischer Dschihad : Israels Luftwaffe greift Ziele militanter Palästinenser an

Tel Aviv Am Donnerstag wurde unter Vermittlung Ägyptens eine Waffenruhe zwischen dem Islamischen Dschihad und Israel ausgehandelt. Diese hielt nur kurz. Bis zum Abend flogen von Gaza aus vereinzelt Raketen nach Israel.

Das gab das israelische Armee in der Nacht zu Freitag via Twitter bekannt, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. „Dies geschieht, nachdem von Gaza aus heute willkürlich Raketen auf israelische Bürger gefeuert wurden“, hieß es weiter.

Die Zahl der durch israelische Luftangriffe getöteten Palästinenser im Gazastreifen stieg am Donnerstag auf 34 an. Der Islamische Dschihad wird von EU und USA als Terrororganisation eingestuft und hat in der Vergangenheit häufig Anschläge in Israel verübt. Die Organisation wird von Israels Erzfeind Iran finanziert und hat sich die Zerstörung des jüdischen Staates auf die Fahnen geschrieben.