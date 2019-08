Regierungskrise in Rom : Italien: „Koalition der Verlierer“ statt Neuwahl?

Rom Noch vor einem Misstrauensvotum gegen die italienische Regierung gibt es Bestrebungen, eine Neuwahl zu verhindern.

Unterdessen herrscht weiterhin Unklarheit, wann es zum Misstrauensvotum gegen Regierungschef Giuseppe Conte kommt. Die Fraktionschefs im Senat konnten sich am Montag nicht einstimmig auf den 20. August als Termin festlegen, weshalb am Dienstag der Senat darüber abstimmen muss. Erst wenn die Regierung auch formal am Ende ist, liegt der Ball bei Staatspräsident Sergio Mattarella. Er entscheidet auch über eine mögliche Neuwahl.

Beobachter halten eine Übereinkunft zwischen den Sternen und der PD für möglich, wenn auch nicht für wahrscheinlich. Es fängt schon damit an, dass Renzi die Partei nicht auf seiner Seite hat und sich PD-Chef Nicola Zingaretti dagegen sperrt. Eine Übergangsregierung, die im Herbst erstmal den Haushalt unter Dach und Fach bringt und dann zu einer Neuwahl führt, „wäre wahrhaftig ein Geschenk an eine gefährliche Rechte, die wir alle stoppen wollen“, sagte er am Montag in Rom und rief die Partei zu Geschlossenheit auf. Auch Sterne-Chef Luigi Di Maio spricht sich für eine Wahl aus und sagte am Montag: „Niemand will sich mit Renzi an einen Tisch setzen.“