Ausschreitungen an Jahrestag

Bei Protesten zum ersten Jahrestag des Beginns von wöchentlichen Demonstrationen am Grenzzaun des Gazastreifens ist nach Ministeriumsangaben ein palästinensischer Teenager getötet worden. Insgesamt sollen 30.000 Palästinenser demonstrieren.

Der 17-Jährige sei durch israelische Schüsse verletzt worden und in einem Protestlager im Osten von Gaza-Stadt gestorben, teilte das Gesundheitsministerium des Gazastreifens am Samstag mit. 13 Palästinenser sollen durch Schüsse bei den Protesten verletzt worden sein.

Rund 30 000 Palästinenser haben sich nach Angaben des israelischen Militärs am Zaun versammelt. Demonstranten hätten Steine und Sprengsätze auf den Zaun geworfen und Reifen in Brand gesetzt, informierte das Militär. Die meisten Protestteilnehmer blieben in Lagern weit weg vom Zaun.

Das Militär teilte mit, es reagiere mit „Maßnahmen zur Auflösung von Unruhen“, es schieße „im Einklang mit standardmäßigen Betriebsverfahren“.

Die wöchentlichen Proteste nahe dem Zaun hatten vor einem Jahr begonnen. Sie sollten die Blockade des Gazastreifens durch Israel und Ägypten beenden. Die Hamas übernahm nach kurzer Zeit die Führung der Demonstrationen. Die Märsche an der Grenze endeten regelmäßig in Auseinandersetzungen. Einige palästinensische Demonstranten verbrannten Reifen und warfen Brandbomben. Israelische Soldaten schossen scharf und setzten Tränengas ein.

Nach Angaben einer Aktivistengruppe im Gazastreifen und einer Zählung der Nachrichtenagentur AP wurden im vergangenen Jahr 196 Palästinenser bei den Demonstrationen getötet, darunter 41 Minderjährige. Tausende wurden durch Schüsse verletzt. Ein Mitglied des israelischen Militärs wurde ebenfalls im Zusammenhang mit den Protesten getötet.

Das israelische Militär tötete am Samstagmorgen nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens vor den Protesten zum Jahrestag einen 21-jährigen Palästinenser östlich von Gaza-Stadt in der Nähe des Grenzzauns. Er sei von Geschosssplittern am Kopf erfasst worden. Ein israelischer Militärsprecher sagte, rund 200 Palästinenser hätten „während der Nacht entlang des Zauns Randale gemacht“. Das Militär habe Mittel zur Auflösung von Unruhen gegen sie verwendet. Er machte zum Fall des Palästinensers keine Angaben.

Die Hamas-Regierung im Gazastreifens versucht, die Proteste am Samstag einzuschränken. Die militante Gruppe hofft, dass eine ruhigere Demonstration eine Umsetzung eines von Ägypten vermittelten Abkommens mit Israel ermöglichen würde, um die seit 2007 bestehende wirtschaftliche Blockade zu lockern.

(lukra/dpa)