später lesen Bericht von Save the Children Jedes sechste Kind wächst in Krisenregion auf FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Jedes sechste Kind weltweit wächst einem Bericht der Hilfsorganisation Save the Children zufolge in Krisengebieten auf. Insgesamt seien das 357 Millionen Kinder - und damit 75 Prozent mehr als noch Anfang der 90er Jahre, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. dpa