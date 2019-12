Niederlage bei Parlamentswahl : Jeremy Corbyn kündigt Rückzug als Labour-Parteichef an

Jeremy Corbyn kündigt Rückzug als Labour-Parteichef an

Jeremy Corbyn gibt in London eine Erklärung zu den Wahlergebnissen ab. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa.

London Labour-Parteichef Corbyn zieht erste Konsequenzen aus der herben Wahlniederlage gegen Boris Johnson. Sein Amt als Parteichef behält der 70-Jährige jedoch - vorerst.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Parlamentswahl in Großbritannien erste Konsequenzen gezogen.

Er werde die Partei nicht mehr in einen weiteren Wahlkampf führen, sagte der Parteichef am frühen Freitagmorgen in London. Es sei jedoch nach der Niederlage ein Reflektionsprozess für die Partei notwendig, den er als Parteichef begleiten wolle.