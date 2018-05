später lesen „Mobilmachung“ vor der Wahl Kämpferischer CHP-Kandidat tritt gegen Erdogan an FOTO: Ziya Koseoglu FOTO: Ziya Koseoglu Teilen

Bei der Präsidentenwahl in der Türkei schickt die größte Oppositionspartei CHP den langjährigen Abgeordneten Muharrem Ince gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan ins Rennen. Von Can Merey und Linda Say, dpa