Karneval in Rio gegen das Establishment

Die politischen Botschaften sind beim Karneval in Brasilien in diesem Jahr deutlicher als in den Vorjahren. Das Land steckt in einer politischen Krise, die Bevölkerung ist angesichts der grassierenden Korruption frustriert. Feiern geht trotzdem.