Kurz vor Weltklimagipfel : Klimamarsch in Madrid mit Greta Thunberg und Javier Bardem

Madrid Madrid steht in diesen Tagen fast komplett im Zeichen des Weltklimagipfels. Um den Teilnehmern Druck zu machen, wollen am Freitag Hunderttausende nahe dem Prado-Museum auf die Straße gehen. Neben Greta Thunberg werden auch andere berühmte Gesichter erwartet.

Zur wohl größten Protestkundgebung im Rahmen des 25. Weltklimagipfels in Madrid werden am Freitagabend Hunderttausende Teilnehmer aus aller Welt erwartet.

Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt an der Großdemo teil, wie sie auf Twitter mitteilte. Am Abend bestieg sie in Lissabon einen Nachtzug in die spanische Hauptstadt. Vor der Demonstration werde die 16-Jährige noch eine Pressekonferenz geben, hieß es in Madrid.