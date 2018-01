später lesen Simbabwe Korruptionsermittlungen gegen Ex-Präsident Mugabes Familie FOTO: Aaron Ufumeli FOTO: Aaron Ufumeli Teilen

Die Anti-Korruptionsbehörde in Simbabwe hat Ermittlungen gegen die Familie des früheren Präsidenten Robert Mugabe eingeleitet. Es gebe Verfahren gegen die frühere First Lady Grace Mugabe und deren Söhne Bellarmine Chatunga und Robert Junior, bestätigte am Montag der Leiter der Behörde Goodson Nguni. dpa