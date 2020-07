Zusammenstöße mit der Polizei : Krawalle in Belgrad: Demonstranten dringen in Parlament ein

Krawalle in Belgrad: Demonstranten dringen in Parlament ein

Demonstranten versuchen, in das serbische Parlament einzudringen. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa

Belgrad Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Serbien wieder. Doch gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche regt sich Widerstand. Der Protest richtet sich zunehmend generell gegen den Präsidenten Vucic. Und er wird radikaler.

Nach einer mehrstündigen friedlichen Kundgebung in Belgrad gegen die Corona-Politik der Regierung ist eine Gruppe nationalistischer Demonstranten am Abend gewaltsam in das serbische Parlament eingedrungen.