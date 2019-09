Regionalwahlen in Russland : Kremlpartei verteidigt Mehrheit - mit Verlusten in Moskau

Kremlpartei verteidigt Mehrheit - mit Verlusten in Moskau

Regionalwahlen in Russland

Präsident Wladimir Putin kommt in Moskau aus der Wahlkabine. Foto: Yuri Kadobnov/POOL AFP/AP.

Moskau Die russische Regierung ist trotz Manipulationsvorwürfen mit dem Abschneiden der Kremlpartei Geeintes Russland bei den Kommunal- und Regionalwahlen zufrieden.

„Die Partei hat sich ihre Führungsqualitäten gesichert und bleibt die führende politische Kraft“, sagte Regierungs- und Parteichef Dmitri Medwedew unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Wahlergebnisse in den Regionen.

Die Kremlpartei konnte nach Angaben der Wahlleitung in den meisten Regionen ihre Mehrheit der Abgeordnetenmandate verteidigen. Nach dem Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten holte die regierende Partei Geeintes Russland im umkämpften Moskauer Stadtrat 25 der 45 Sitze. Das meldete die Agentur Interfax am Morgen. In Moskau hatten als Kandidaten nicht zugelassene prominente Oppositionelle zu einer „smarten Abstimmung“ aufgerufen. Die Bürger sollten alles wählen - nur nicht die Kandidaten der Kremlpartei.