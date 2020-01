Spekulationen um Parteichef : Krise der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien verschärft sich

Rom Kurzes Hoch, tiefer Fall: Die italienische Fünf-Sterne-Bewegung rutscht immer tiefer in die Krise - und von mehr als 30 auf unter 10 Prozent. Bleibt Luigi Di Maio Parteichef und hält die Regierungskoalition?

Kurz vor einer wichtigen Regionalwahl in Italien verschärft sich die Krise der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung. Parteichef Luigi di Maio stehe kurz vor einem „Schritt zur Seite“ an der Spitze der Protestbewegung, berichteten italienische Medien am Mittwoch.

Am Sonntag wird unter anderem in der wichtigen Region Emilia-Romagna gewählt. Oppositionschef Salvini rechnet sich mit der Lega große Chancen aus, in roten Hochburgen zu gewinnen. Das wäre ein schwerer Schlag, der die Regierung in Rom ins Wanken bringen könnte.