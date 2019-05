später lesen Streit über die Lehrergehälter Krise in Portugal: Ministerpräsident droht mit Rücktritt Teilen

Twittern

Teilen



Wenige Wochen vor der Europawahl bahnt sich in Portugal eine schwere Regierungskrise an. Der sozialistische Ministerpräsident Antonio Costa, der seit 2015 eine Minderheitsregierung führt, drohte am Freitagabend mit seinem Rücktritt. dpa