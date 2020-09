Berichte über Regelverstöße : Kritik an Unregelmäßigkeiten bei Regionalwahlen in Russland

Kritik an Unregelmäßigkeiten bei Regionalwahlen in Russland

In 18 russischen Regionen wurden die Gouverneure gewählt. Foto: Lev Vlasov/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Moskau Die Vergiftung des Oppositionsführers Alexej Nawalny überschattet die Wahl in den Regionen Russlands. Für den Kreml steht einiges auf dem Spiel. Wahlbeobachter berichteten von Hinweisen auf gezielte Stimmenfälschung.

Es war die erste Wahl seit dem umstrittenen Referendum über eine neue Verfassung, die Kremlchef Wladimir Putin deutlich mehr Befugnisse gibt und ihm den Verbleib an der Macht bis 2036 ermöglicht. Nicht wenige Menschen im Land sind unzufrieden aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Russland, zumal die Arbeitslosenzahl infolge der Corona-Krise nochmals gestiegen ist. Im Osten des Landes gehen zudem jede Woche Tausende Menschen gegen einen zu großen Einfluss Moskaus auf die Straße.

Landesweit gab es mehr als 9000 verschiedene Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen. Für die Regierungspartei besonders wichtig waren die Abstimmungen über neue Gouverneure in 18 Gebieten, die die Politik des Kremls in die Regionen tragen. In 22 Städten standen zudem Stadtratswahlen an. Die Wahlbeteiligung war lokalen Wahlkommissionen zufolge unterschiedlich und lag meist bei mehr als 50 Prozent.