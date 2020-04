Keir Starmer Favorit : Labour-Partei gibt Nachfolge für Jeremy Corbyn bekannt

Könnten sich an der Spitze der Labour-Partei ablösen: Jeremy Corbyn (r) und Keir Starmer. Foto: Pa/PA Wire/dpa.

London Im Rennen um die Führung der britischen Sozialdemokraten deutet alles auf Keir Starmer als klaren Sieger hin. Doch er dürfte es nicht leicht haben: Weder der Brexit noch die chaotische Reaktion der Regierung auf die Coronavirus-Pandemie eignen sich zum Punkten.

Die britische Labour-Partei gibt am Samstag das Ergebnis der Wahl ihres neuen Chefs bekannt. Partei- und Gewerkschaftsmitglieder sowie Unterstützer der größten Oppositionspartei konnten vom 21. Februar bis 2. April über die Nachfolge von Jeremy Corbyn abstimmen.

Das Ergebnis wird wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant auf einem Sonderparteitag, sondern per Internet verkündet. Mit der Mitteilung wird um 11.45 Uhr (MESZ) gerechnet.

Als Favorit gilt Brexit-Experte Keir Starmer. Sollte er sich wie erwartet gegen seine Konkurrentinnen Rebecca Long-Bailey und Lisa Nandy durchsetzen, wäre das eine klare Abkehr von dem stramm linksgerichteten Kurs der britischen Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren. Corbyn und seine Mitstreiter standen immer wieder in der Kritik, antisemitische Tendenzen in ihrer Partei zu dulden. Auch hier dürfte Starmer auf einen Neustart hinarbeiten.