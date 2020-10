Nach Großdemonstration : Landesweite Proteste in Thailand - Sieben Festnahmen

Regierungskritische Demonstranten am Samstag in Bangkok. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa

Bangkok Erneut gehen Tausende Thailänder gegen die Regierung auf die Straße - nicht nur in der Hauptstadt Bangkok. Einer der Anführer der Demokratiebewegung wurde zuvor festgenommen.

Sieben Menschen seien nach friedlichen Protesten am Vortag in Bangkok festgenommen worden, teilte die Rechtshilfegruppe Thai Lawyers for Human Rights mit. Unter ihnen sei Panupong Jadnok, einer der wenigen bis dahin noch freien Köpfe der Demokratiebewegung. Beamte in Zivilbekleidung nahmen ihn demnach mit. Unbeeindruckt davon versammelten sich am Sonntag landesweit Tausende Regierungskritiker zum Protest. In rund 20 Städten fanden Kundgebungen statt.