Oxfam-Studie : Lateinamerikas Superreiche in Corona-Zeiten immer reicher

Eine Bewohnerin in einer Favela in Rio de Janeiro holt Wasser, während Freiwillige versuchen das Viertel zu desinfizieren. Foto: Fernando Souza/dpa

Buenos Aires Während Millionen Menschen in Lateinamerika durch Corona weiter verarmen, wächst das Vermögen der Milliardäre auf dem Kontinent immer weiter an. Das zeigt eine neue Oxfam-Studie auf.

Während die Corona-Pandemie in Lateinamerika Millionen Menschen in die Armut stürzt, werden die Superreichen der Region laut einer Studie der Nichtregierungsorganisation Oxfam auch in Krisenzeiten immer reicher.

Lateinamerika gilt als die Region mit der größten sozialen Ungleichheit weltweit. Die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Cepal) prognostizierte zuletzt, dass die Corona-Krise weitere 45,4 Millionen Menschen in die Armut stürzen könnte. Demnach würden Ende des Jahres 37,3 Prozent der Menschen in der Region in Armut leben, 15,5 Prozent sogar in extremer Armut.