später lesen Erste Rede nach Sieg Liberias künftiger Präsident Weah will Korruption ausrotten FOTO: Ahmed Jallanzo FOTO: Ahmed Jallanzo

In seiner ersten Rede nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Liberia hat Ex-Weltfußballer George Weah der Korruption den Kampf angesagt. „Diejenigen, die das liberianische Volk durch die Plage der Korruption betrügen wollen, werden keinen Platz in meiner Regierung haben.“ dpa