Helsinki-Gipfel Luftnummer oder Annäherung? - Trump trifft Putin FOTO: Evan Vucci FOTO: Evan Vucci

In wenigen Stunden treffen sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Helsinki. Ob das mit Spannung erwartete Treffen am Montag konkrete Ergebnisse bringen wird, scheint allerdings zumindest fragwürdig. dpa