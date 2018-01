später lesen Ausreiseverbot Lula darf Brasilien nicht verlassen FOTO: Paulo Lopes FOTO: Paulo Lopes Teilen

Twittern

Teilen



Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (72) darf das Land nicht verlassen. Ein Richter in Brasília ordnete am Donnerstag (Ortszeit) ein Ausreiseverbot gegen Lula an, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. dpa