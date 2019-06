Maas-Reise in die Krisenregion : Maas bekennt sich zur Zwei-Staaten-Lösung für Nahost

Maas-Reise in die Krisenregion

Teheran Mit Blick auf den mit Spannung erwarteten US-Friedensplan für den Nahen Osten hat sich Außenminister Heiko Maas klar zu der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung bekannt, die einen von Israel unabhängigen palästinensischen Staat vorsieht.

Nach einem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi sagte er am Sonntag in Amman: „Wir sind und wir bleiben uns einig in der Notwendigkeit einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung.“