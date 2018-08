später lesen KZ-Gedenkstätte Maas besucht Auschwitz: „Unsere Verantwortung endet nie“ FOTO: Ina Fassbender FOTO: Ina Fassbender Teilen

Twittern

Teilen



Außenminister Heiko Maas hat bei seinem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz an die deutsche Verantwortung für den Mord an Millionen Menschen durch die Nationalsozialisten erinnert. dpa