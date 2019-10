Nordafrika-Reise : Maas fordert in Ägypten Achtung der Menschenrechte

Maas fordert in Ägypten Achtung der Menschenrechte

Heiko Maas nimmt an einem Treffen mit Geschäftsführern deutscher Unternehmen teil, die in Ägypten tätig sind. Foto: Gehad Hamdy/dpa.

Kairo Bundesaußenminister Heiko Maas hat Ägypten bei einem Besuch in Kairo zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen. Hintergrund ist die harte Reaktion der ägyptischen Regierung auf Proteste im September, nach denen laut Menschenrechtsorganisationen Tausende Menschen festgenommen wurden.

Politische Stabilität setze immer voraus, das die Rechte der Bürger gewahrt werden, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi. „Alles andere führt zur Unzufriedenheit, so wie wir sie auch vor kurzem in Ägypten erlebt haben.“