Nach Gewalt-Nacht : Maas: Reaktivierung von EU-Sanktionen gegen Belarus prüfen

Minsk Trotz heftiger Proteste hält der autoritäre Staatschef Lukaschenko in Belarus weiter an seinem Wahlerfolg fest. Bundesaußenminister Heiko Maas denkt über die Reaktivierung von EU-Sanktionen gegen das Land nach.

Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas dafür ausgesprochen, eine Reaktivierung von EU-Sanktionen gegen das autoritär regierte Land zu prüfen.

Die Hoffnungen auf mehr Rechtsstaatlichkeit in Belarus hätten mit der Wahl „mehr als nur einen herben Rückschlag erlitten“, sagte Maas am Montag in Berlin. Von freien Wahlen sei „wirklich überhaupt nichts“ zu erkennen gewesen. „Stattdessen haben wir Gewalt, Einschüchterung und Verhaftung mit bezeugen müssen.“