später lesen Lateinamerika-Reise Maas reist nach Bogota - Treffen mit früheren Farc-Rebellen Teilen

Twittern

Teilen



Außenminister Heiko Maas macht im Rahmen seiner viertägigen Lateinamerika-Reise heute Station in Bogota. Der SPD-Politiker will in Kolumbien ehemalige Rebellen der Farc-Guerilla besuchen, mit der 2016 ein Friedensabkommen abgeschlossen worden war. dpa