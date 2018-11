später lesen Weitere Proteste Macrons Kurskorrektur reicht Franzosen nicht FOTO: Bob Edme FOTO: Bob Edme Teilen

Auch nach der angekündigten Kurskorrektur des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der Energiepolitik halten die Proteste der „gelben Westen“ in Frankreich an. dpa