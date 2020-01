Nach politischer Krise : Malta bekommt neuen starken Mann - Muscat geht

Joseph Muscat, Premierminister von Malta, hatte seinen Rückzug als Parteichef für den 12. Januar angekündigt - und danach auch als Regierungschef. Foto: Rene Rossignaud/AP/dpa.

Valletta In Malta steht am Sonntag fest, wer Premierminister Joseph Muscat ablösen wird. Die regierende Labour-Partei hatte am Samstag über ihren künftigen Vorsitzenden abgestimmt.

Zur Wahl standen Vize-Regierungschef Chris Fearne (56) und der Abgeordnete Robert Abela (42). Der Sieger soll wenig später auch zum Regierungschef des kleinen EU-Landes ernannt werden.