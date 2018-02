Mann feuert in Italien aus Auto auf Ausländer

Ein bewaffneter Mann hat im italienischen Macerata aus einem Auto geschossen und mehrere Menschen verletzt. Alle Verletzten seien ausländischer Nationalität, teilte die Polizei auf Twitter mit und vermeldete kurz darauf die Festnahme eines Verdächtigen. dpa

Nach Schüssen auf mehrere Ausländer in Italien hat Regierungschef Paolo Gentiloni an das Verantwortungsbewusstsein der Parteien im Wahlkampf appelliert. „Hass und Gewalt werden es nicht schaffen, uns auseinanderzutreiben“, sagte Gentiloni am Nachmittag in Rom.

Er rief die Italiener auf, dem Risiko einer Gewaltspirale entgegenzuwirken. „Grausame Straftaten und kriminelles Verhalten werden verfolgt und bestraft, das ist das Gesetz.“

Am Vormittag hatte ein Mann aus seinem Auto auf mehrere Ausländer geschossen und diese verletzt. Bei dem Verdächtigen handelte es sich laut Nachrichtenagentur Ansa um einen 28-jährigen Italiener.

Die Zeitung „La Repubblica“ und Ansa berichteten, der Verdächtige sei gefasst worden, als er einen faschistischen Gruß vor einem Denkmal für gefallene Soldaten gezeigt habe. Zuvor habe er sich in eine italienische Flagge gehüllt. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. Im Auto fanden die Carabinieri den Berichten zufolge die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole.

Ex-Regierungschef Matteo Renzi appellierte auf Facebook an die Parteien, den Vorfall in der Provinzhauptstadt in den Marken mit mehr als 42.000 Einwohnern vom Wahlkampf zu trennen. Italien wählt am 4. März ein neues Parlament. Eines der dominierenden Themen ist die Migration, von der Italien in hohem Maße betroffen ist.