Die britische Premierministerin Theresa May will am Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen. Von Christoph Meyer, Silvia Kusidlo und Verena Schmitt-Roschmann, dpa