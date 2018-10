später lesen Gipfel in Brüssel May ist offen für längere Brexit-Übergangsfrist FOTO: Francisco Seco FOTO: Francisco Seco Teilen

Twittern

Teilen



Die britische Premierministerin Theresa May zeigt sich offen für eine längere Übergangsphase nach dem Brexit. Dies sei eine der Ideen, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte May am Morgen in Brüssel. dpa