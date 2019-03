später lesen Zum dritten Mal May will Freitag über Brexit-Abkommen abstimmen lassen Teilen

Twittern

Teilen



Die britische Premierministerin Theresa May will an diesem Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen. Das teilte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom am Donnerstag im Unterhaus mit. dpa